Te kort perron, te drukke sporen...: Komende twee jaar verschillende IC-treinen geschrapt voor Vilvoorde Margo Koekoekx

09 december 2019

10u35 1 Vilvoorde Als gevolg van de vernieuwing van perron 1 en 2 verlegt en schrapt NMBS verschillende IC-treinen tussen Brussel en Antwerpen-Centraal. Sommige treinen zullen gebruik maken van perron 3 en 4. Andere slaan halte Vilvoorde over wegens een te kort perron en te druk bereden sporen.

Vanaf maandag 16 december pakken ze perron 1 en 2 aan. Het perron blijft wel in gebruik maar zal aan lengte moeten inboeten. En dat heeft gevolgen voor het treinverkeer de komende twee jaar. Het perron dat het vaakst gebruikt wordt voor de drukke IC-verbinding tussen Antwerpen en Brussel is door de tijdelijke inkorting niet geschikt voor de langere IC-treinen.

Bart Crols, woordvoerder van de NMBS laat weten dat een deel van de IC-treinen zullen halthouden op perron 3en 4 in plaats van perron 1 en 2. Dat gaat over verschillende treinen tussen Antwerpen-Centraal en Binche. Maar helaas is dat niet voor alle IC-treinen mogelijk gezien er te veel treinverkeer is op de sporen 3 en 4. Die andere treinen zullen dus geschrapt worden. De eerste IC-trein van de dag van Brussel richting Antwerpen-Centraal zal wel rijden. Eveneens als de drie laatste van de dag.

Hinder voor pendelaars

“Dat is een groot probleem voor onze pendelaars”, klinkt het bij Vilvoords burgemeester Hans Bonte. “Ik heb een onderhoud aangevraagd bij de NMBS want ze gaan er precies wat licht over. Leerkrachten maar ook bedrijfspersoneel maken zich zorgen over hoe ze naar hun werk moeten.”

Treinen die met een perron van 120 meter lengte voldoende hebben, blijven wel gebruik maken van perron 1 en 2. Raadpleeg zeker de website of de applicatie van de NMBS om te weten welke trein halt houdt in Vilvoorde en of die van spoor verandert.

Perron 3 en 4 heropent

Momenteel wordt nog gewerkt aan perron 3 en 4 maar de grote renovatie is daar wel achter de rug. Hierdoor gaan perrons 3 en 4 op 19 december weer open voor reizigers, al brengen ze de extra verlichting en veiligheidsmarkeringen de komende tijd nog aan.

Naast de renovaties van de perrons staat er nog heel wat werk te gebeuren. Zo staan de glazen windschermen nog op de planning samen met de nieuwe overkapping, de aanleg van extra overdekte fietsstallingen, de parking en misschien minder zichtbaar maar wel belangrijk, de tweede tunnel die gebouwd werd.