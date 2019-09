Sunday Morning Classics geeft 1 000 euro aan vzw FantASStisch! Margo Koekoekx

27 september 2019

11u37 0 Vilvoorde Komende zondag is het alweer de laatste editie van Sunday Morning Classics. Een gemoedelijk evenement waar vooral oldtimers, sfeer en gezelligheid centraal staan. Ter afsluiting van het oldtimer seizoen geven ze een cheque weg ter waarde van 1 000 euro aan vzw FantASStisch. Een vereniging waar alles draait rond jongeren met autisme.

Het is aanstaande zondag de vijfde en laatste editie dit seizoen. “We hebben de afgelopen evenementen toch wat geld in kas gehaald en wouden dat van begin af aan schenken aan een goed doel. Dat is dit jaar vzw FantASStisch geworden”, vertelt Alfons Gulickx (57), één van de vijf Vilvoordenaars die Sunday Morning Classics organiseert.

Iedereen is welkom. Kom tussen 10u en 12u langs voor een lekkere kop koffie, een goede hotdog of een andere lekkernij en geniet van een relaxe zondagochtend. Ben je zelf in het bezit van een oldtimer? Kom gerust langs, inschrijven hoeft helemaal niet.

Nog even meegeven: Wie zich uitdost in de tijd van toen ontvangt een kleine attentie van de organisatie.