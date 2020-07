Suggestie: bubbels in het park? Nee, het gaat niet over cava Margo Koekoekx

23 juli 2020

09u38 0 Vilvoorde Wie in het Hanssenspark passeert, zal ze zeker opmerken. De vier witte cirkels die bubbels in het park aantonen. CD&V liet zich inspireren door het idee dat grootsteden elders ter wereld eerder invoerde.

CD&V afdelingsvoorzitter Helena Polfliet en voorzitster van Jong CD&V voorzitster Lieve Dangreau stonden vandaag wat vroeger op om cirkels te spuiten. “Dat deden we met krijtverf hoor, we willen absoluut geen vandalisme uithalen”, zegt Polfliet.

De cirkels in het park moeten veilige bubbels creëeren. “We zagen de cirkels al opduiken in New York en Rotterdam. Eigenlijk vinden we dat een heel goede en makkelijke manier om het veilig te houden in parken”, klinkt het bij de dames. “Nu de gemeenteraad stilligt tijdens de grote vakantie, willen we de suggestie doen en spoten we vier cirkels in het Hanssenspark. Het coronavirus wint duidelijk opnieuw aan kracht in ons land. Het is heel gevaarlijk om gewend te raken aan het virus.”

