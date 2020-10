Strengere maatregelen voor scholen: geen uitstappen met bussen, geen ouders, leveranciers en verenigingen op het terrein Margo Koekoekx

02 oktober 2020

17u12 0 Vilvoorde Stad Vivoorde is door de slechte coronacijfers genoodzaakt om de maatregelen aan te schroeven voor haar scholen. Uitstappen maken kan enkel zonder busvervoer en in openlucht, ouders zijn niet meer welkom op scholen en verenigingen kunnen geen gebruik meer maken van de schoolinfrastructuur. Wat de basisscholen betreft, flirten de nieuwe regels duidelijk met code oranje, en om de nieuwe quarantaineregels staat niemand te springen.

Corona slaat stevig toe in de Vilvoordse scholen. Vooral kleuter- en lagere scholen zijn hard getroffen. De stad besliste op de crisiscel dan ook enkele drastische maatregelen door te voeren. Zo mogen klasbubbels de school enkel verlaten voor een uitstap die te voet of per fiets doorgaat in open lucht. Er mag geen externe begeleiding meer zijn én culturele voorstellingen worden uitgesloten. Naar de zwemles gaan mag wel nog, als de verplaatsing te voet of met de fiets kan.

Daarnaast mogen zo weinig mogelijk mensen op het schoolterrein zijn. Dat wil zeggen dat er geen taallessen zullen doorgaan op school voor anderstalige ouders, er geen naschoolse activiteiten in het kader van brede school zullen zijn én de maatregel met de zwaarste impact: verenigingen mogen geen gebruik meer maken van de schoolinfrastructuur. “De dienst vrije tijd gaat begin volgende week met de getroffen verenigingen in overleg om te zoeken naar een gepaste oplossing”, klinkt het bij onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld). Vakantiewerkingen zoals speelpleinen kunnen wel nog doorgaan.

Contacten met ouders lopen zoveel mogelijk digitaal en enkel ouders van instappers mogen tijdens de eerste week hun kindje vergezellen.

Minder quarantaine, meer nood?

In het stedelijk onderwijs zijn zes klassen getroffen in verschillende basisscholen. Bij het Katholiek Onderwijs Vilvoorde krijgen nog twee klassen afstandsonderwijs in het middelbaar en is één klas van het basisonderwijs getroffen. Bij het Gemeenschapsonderwijs zit nog één secundaire klas haar laatste dag quarantaine uit.

De nieuwe regel omtrent testen op de vijfde dag na mogelijke besmetting en een week quarantaine valt bij velen niet in goede aarde. Zo ook bij algemeen directeur bij het KOV Johan Van Engelant: “Er zullen minder klassen in quarantaine moeten of overschakelen op afstandsonderwijs. Ik heb sterk mijn twijfels over deze beslissing gezien de nog steeds stijgende cijfers.” Door het testen op dag vijf is ook het inzetten van mobiele testteams niet meer opportuun.