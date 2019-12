Strafuitvoeringsrechtbank buigt zich op 14 januari over doodrijder Merel WHW

10 december 2019

16u31 3 Vilvoorde De strafuitvoeringsrechtbank buigt zich op 14 januari over het dossier rond Muhammed Aytekin. De doodrijder van Merel De Prins dreigt opnieuw in de cel te belanden nadat hij tegengehouden werd in een onverzekerd voertuig.

Het dodelijk ongeval vond op 28 oktober 2015 plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat. De 12-jarige Merel De Prins werd op het fietspad aangereden door een BMW die er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed later die avond aan haar verwondingen. De bestuurder, Muhammed Aytekin, nam eerst de vlucht naar het buitenland maar gaf zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Hij bleek allesbehalve aan zijn proefstuk toe en had op het moment van het ongeval al een zoveelste rijverbod.

Terug naar cel?

De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde de 23-jarige man tot een effectieve celstraf van 5 jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod. In oktober 2018 plaatste de strafuitvoeringsrechtbank hem dan onder elektronisch toezicht, weliswaar onder een aantal voorwaarden. Midden oktober hield de lokale politie van de Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw een voertuig tegen omdat de bestuurder bizar rijgedrag vertoonde. Bij controle bleek de auto op naam te staan van Muhammed Aytekin, die als passagier in het voertuig zat. De auto was niet verzekerd, waarop de politie een proces-verbaal opstelde. Die feiten worden nu verder onderzocht door het parket Halle-Vilvoorde. Dat kan aan de strafuitvoeringsrechtbank vragen het elektronisch toezicht in te trekken, zodat Aytekin terug naar de cel zou moeten. Of het dat ook daadwerkelijk zal doen weten we op 14 januari.