Stijging naar 100 coronatesten per dag: zelfstandige verpleegkundigen gezocht om testcapaciteit te verhogen Margo Koekoekx

10 september 2020

14u43 20 Vilvoorde Het testcentrum voor corona draait op volle toeren en komt handen tekort. Huisartsenkring Harno lanceert dan ook een oproep naar verpleegkundigen: “Al kunnen ze maar twee uur komen, alle beetjes helpen.”

Het aantal personen dat zich na doorverwijzing laat testen in het testcentrum voor mogelijke besmetting met het coronavirus liep gisteren op tot 100. In augustus waren het er twintig- tot dertigtal per dag. Maandag waren dat er 92 en gisteren 100. Door de snelle stijging van het aantal mogelijke patiënten zijn ze onderbemand om dit bol te werken. “We zoeken verpleegkundigen die enkele uren of enkele dagen willen komen werken in het testcentrum aan het ziekenhuis in Vilvoorde”, roept Anja Van Nuffel, coördinator van huisartsenkring Harno op.

De forse stijging is mede te danken aan een aantal klassen die in quarantaine gingen. De meesten onder hen moeten zich verplicht laten testen. “En als we realistisch zijn, verwachten we nog een stijging wat dat betreft.”

Helpen?

Ze zijn zeer flexibel wat uurregeling betreft. Wie verpleegkundige is als zelfstandige of bijberoeper en beschikt over een RIZIV-nummer is meer dan welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden via volgend mailadres: coordinator@harno.be.