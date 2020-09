Steeds meer jongeren besmet: ook Vilvoorde ijvert voor mobiele testteams “Als aantal besmettingen met deze snelheid blijft stijgen, halen we Nieuwjaar niet” Margo Koekoekx

17 september 2020

15u38 1 Vilvoorde Steeds meer jongeren en kinderen in Vilvoorde raken besmet met het coronavirus. Daardoor zitten al verschillende klassen in quarantaine en komen ook andere activiteiten in het gedrang. De crisiscel in de gemeente oppert om mobiele testploegen in te zetten. “Als het aantal besmettingen met deze snelheid blijft toenemen, halen we Nieuwjaar niet”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Donderdagochtend brak microbioloog Herman Goossens (UA) al een lans voor mobiele testteams in scholen. Die kunnen sneller klassen testen in de scholen zelf wanneer een kind besmet raakt.

Momenteel zijn er in Vilvoorde een 15-tal klassen in quarantaine, verspreid over een aantal basis- en secundaire scholen. Verder is het nog steeds vrij druk voor de schoolpoorten bij aanvang en einde van de schooldagen. “Er werd afgesproken met de lokale politie om meer controles op de mondmaskerplicht in de schoolomgevingen te organiseren. Indien nodig worden er ook boetes uitgeschreven”, zegt schepen voor Onderwijs Jo De Ro (Open Vld).

Sport- en jeugdactiviteiten

“Op basis van de meest recente cijfers beslist de crisiscel dat er niet langer publiek aanwezig kan zijn bij sportwedstrijden van +12-jarigen. Cafetaria’s aan sportinfrastructuur kunnen niet langer geopend blijven, tenzij ze de activiteit buiten kunnen organiseren.”

Wat de activiteiten van de jeugdbewegingen betreft, worden de regels gevolgd zoals in de scholen: -12-jarigen hoeven geen mondmaskers te dragen, 12- tot 18-jarigen dragen een mondmasker tijdens indoor activiteiten en mogen het mondmasker afzetten bij outdoor activiteiten, +18-jarigen houden het mondmasker te allen tijde op.

De realiteit is vandaag dat we die mobiele teams nodig hebben Burgemeester Hans Bonte (sp.a)

Burgemeester Hans Bonte (Sp.a): “Het aantal besmettingen in Vilvoorde en de Vlaamse Rand stijgt zienderogen. Als we zo doorgaan, halen we Nieuwjaar niet. De realiteit is vandaag dat we die mobiele teams nodig hebben. Op die manier kunnen we leerlingen snel testen, en vermijden we dat volledige klassen in quarantaine moeten gaan.”

Zes gouden regels

“We moeten de komende periode meer dan ooit met z’n allen inzetten op het bewaken van de 6 gouden regels”, vervolgt de burgemeester. “Ieder van ons heeft zijn verantwoordelijkheid om de regels te blijven volgen en zo te garanderen dat we toch nog bepaalde activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast dringen we er op aan dat wie in preventieve quarantaine geplaatst wordt, effectief thuis blijft. Jong of oud, de regel blijft gelden: je blijft thuis en beschermt zo de anderen. Quarantaine is geen vakantie.”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zit volgens Bonte op dezelfde lijn. Ook andere burgemeesters uit de Vlaamse Rand zouden hun steun al hebben uitgesproken voor het plan.

We geven de zes vuistregels nog even mee:

- Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog.

- Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus.

- Houd 1,5 meter afstand.

- Draag een mondmasker waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen.

- Beperk je sociale contacten en houd ook daar voldoende afstand.

- Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed.