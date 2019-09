Stedelijke Basisschool ‘t Groentje doet mee met ‘Mooimakers’ Margo Koekoekx

19 september 2019

17u52 4 Vilvoorde Donderdagmiddag gaat klas 6a van SBS ‘t Groentje op stap en ruimen de leerlingen afval. Dit als aftrap van het ‘Mooimakers’-project dat gedurende het volledige schooljaar loopt.

Ik gooi nooit meer kauwgom op de grond! Aram K. leerling uit SBS ‘t Groentje

Meester Jelle Augustijnen (28) beet de spits af met zijn klas. “Nu gaan we zwerfvuil ruimen in de omliggende straten rond de school. Ver gaan we niet geraken denk ik. Kijk maar hoeveel afval enkel hier al te vinden is.” Elke maand is een andere klas aan de beurt om de speelplaats en de omliggende straten te ruimen. Op die manier gaan de leerlingen actief aan de slag en zien ze ook hoeveel zwerfvuil er op de grond terecht komt.

In de klas

In de klas zelf wordt er ook rond verschillende thema’s gewerkt. “Deze maand werken we bijvoorbeeld rond het wereldburger-project. maar we behandelen ook maandthema’s als recyclage, vervuiling en dergelijke. De leerlingen waren in elk geval goed bij de les: “Ik gooi nooit meer kauwgom op de grond! Wist u dat vogels doodgaan als ze kauwgom eten?!”, klinkt het bij de leerlingen.