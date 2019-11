Startschot stickeractie ‘Helm Op Fluo Top!’ in basisschool ‘t Groentje MKV

04 november 2019

17u39 4 Vilvoorde Helm op, fluo top! Is een actie die al voor de vijfde keer op rij plaatsvindt én waar basisschool ‘t Groentje al voor de vijfde keer aan deelneemt. Werner De Dobbeleer van Vlaamse Stichting Verkeerskunde kwam de stickers dan ook persoonlijk overhandigen om de actie te openen.

Directrice Ineke Coorens is enthousiast. “We zetten ons echt in wat verkeer betreft en werden nu uitgekozen als de school om de actie te openen. Altijd fijn!” De school won eerder met een deelnemende klas een uitstap naar Planckendael.

Stickeractie

De leerlingen krijgen elk een boekje met plaats voor 60 stickers. Komen ze met een fluohesje naar school, krijgen ze een sticker. Dragen ze een helm, dan krijgen ze een tweede. Naargelang het aantal stickers kunnen de klassen in de prijzen vallen en krijgen ze een leerrijke uitstap cadeau van de VSV. De actie loopt van de herfstvakantie tot de krokusvakantie.

Fietsronde

De school zet in op veiligheid in het verkeer. Zo doen ze al voor de vijfde keer mee aan de stickeractie én kwamen ze jaren geleden op de proppen met het groot fietsexamen en de fietstoer van 7 kilometer langs de secundaire scholen. Met die laatste willen ze de leerlingen van de derde graad lager onderwijs klaarstomen om zelfstandig naar school te kunnen fietsen. Ook combineren ze vaak sportlessen met die verkeerslessen om actief deel te nemen aan het verkeer in Vilvoorde.

“Elk jaar is er steeds meer betrokkenheid van de ouders en zien we het aantal kinderen dat met de fiets naar school komt stijgen. Momenteel komen 150 leerlingen met de fiets naar school. Vaak fietsen de ouders mee tot aan de schoolpoort”, zegt Coorens.