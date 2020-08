Standaard Boekhandel in Vilvoorde heeft nieuwe uitbaters: “We willen anders zijn dan andere boekhandels” JMBB

09 augustus 2020

13u53 8 Vilvoorde Afgelopen week kenden de nieuwe uibaters van de Standaard Boekhandel in Vilvoorde al hun officieuze start, maar vanaf zaterdag zijn Anne Dockx en Peter Schoenaerts helemaal klaar voor het echte werk. “We willen een winkel die past in Vilvoorde en anders is dan andere boekhandels.”

In maart, net voordat ons land op slot ging, stootte Peter op het overname-aanbod dat aan de deur van de Standaard Boekhandel in de Leuvensestraat hing. “Ik voelde meteen dat een winkel uitbaten iets voor mij is. Ik ben zelf vertaler en ben actief in de toneelwereld, maar had tot dan nooit gedacht aan het idee om een winkel te openen. Alles is vrij toevallig verlopen. Met Anne, een goede vriendin van mij, heb ik iemand gevonden die even enthousiast is als ik om ons in het project te storten.”

Nood

Een winkel openen terwijl ons land afstevent op een sociaaleconomische crisis van een ongezien kaliber: je moet het maar doen. “Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Mensen blijven lezen, daar geloof ik in. Kijk bijvoorbeeld naar Netflix, dat enorm heeft geboomd tijdens de lockdown. Ook bij Standaard Boekhandel is de verkoop niet gedaald.” Tegelijkertijd was er nood aan meer leven in het handelscentrum, klinkt het. “Er zijn hier de afgelopen jaren wat moeilijkheden geweest door de komst van Uplace, maar sinds dat concept wat is afgezwakt, begint het hier wel beter te lopen in het handelscentrum.”

Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Mensen blijven lezen, daar geloof ik in Peter Schoenaerts

De Vilvoordse Standaard Boekhandel wil geen volgende boekhandel in het rijtje van de keten zijn. “We willen onze eigen accenten leggen. Zo gaan we inzetten op samenwerkingen met lokale verenigingen en willen we op meer diversiteit mikken in de winkel. Het is ook de bedoeling om mensen te bereiken die niet lezen.” Daarnaast willen Anne en Peter de Vilvoordse regio in de schijnwerpers zetten door lokale auteurs te betrekken en boekjes uit en over de regio uit te lichten. “De winkel moet passen in het Vilvoorde van vandaag”, luidt het.