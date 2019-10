Stalstudio presenteert ‘Kat op een heet zinken dak’ en nieuwe bestuur Margo Koekoekx

16 oktober 2019

06u30 0 Vilvoorde Stal studio presenteert hun nieuw stuk voor het najaar. Dat doen ze voor het eerst onder leiding van hun nieuwe voorzitter Eric Silverans (59), nieuwe bestuursleden en artistiek leider Prisca Heylbroeck.

Binnenkort spelen ze ‘Kat op een heet zinken dak’, een tragikomedie die geregisseerd wordt door energieke Machteld Timmermans. Zij hertaalde het stuk. In 1959 werd het reeds verfilmd en verwierf toen veel nominaties voor allerhande prijzen. Nu is het een stuk waar je binnenkort met een lach en een traan naar kan kijken. “Veel ga ik niet verklappen maar de tickets zijn verkrijgbaar vanaf 19 oktober”, aldus Eric.

Vorig jaar vond normaal de vierjaarlijkse herverkiezing van het bestuur plaats. Door omstandigheden deden ze nog een jaartje langer door en konden zo een goed gestructureerde vereniging doorgeven aan het nieuwe bestuur. “Het doel voor de komende jaren? Het niveau hoog houden en grensverleggend zijn. We willen de spelers een boterham met veel beleg bieden zodat ze echt op een stuk kunnen knabbelen. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich hier thuis voelt. Dat mensen niet zeggen: ‘Ik speel in de Stal’ maar ‘Ik bén in de stal’.”

Unieke mix

Stalstudio is al een buitenbeentje door kamertoneel te brengen voor een zaal van 40 zitjes die steeds 15 tot 16 keer per stuk wordt uitverkocht! Daarnaast is het een unieke mix van academie en vereniging. “Leo Dewals was toen toneelleraar. Eens afgestudeerd moest je de academie verlaten maar dat wouden zijn leerlingen helemaal niet. Toen werd de vereniging in het leven geroepen en navenant is de doorstroom verzekerd.” Prisca Heylbroeck is ook één van de belangrijke pionnen, zij geeft nu les aan de academie én is artistiek leider.

Kersvers bestuur

Verder bestaat het bestuur uit secretaris Bert Van Waeyenbergh, die eerst in het publiek zat, vervolgens mee tapte en sporadisch een affiche ontwierp om er zo mee in te rollen met een rugzak vol kennis. Penningmeester John Ceulers die in 2012 zelf afstudeerde als Staller en twee leerlingen aan de Stalstudio: Sylvie Kocken en Anne Mie Debois. “Maar je moet weten dat er nog veel meer Stallers zijn pakweg: 20 spelers, 20 leerlingen en nog 15 ‘losse’ medewerkers die zich inzetten achter de schermen. Er gaat altijd veel werk en energie aan vooraf”, klinkt het.

Passie voor toneel

De Vilvoordenaar in hart en nieren startte op 23jarige leeftijd zelf met de toneelopleiding. Die duurde toen vier jaar, daarna speelde hij mee in tal van stukken. “Eerst was dat twee stukken per jaar, dan kregen we kinderen en werd dat 1 stuk per jaar. Op mijn 50ste schreef ik samen met Erik Liekens een toneelstuk dat ook werd opgevoerd en nu ben ik plots voorzitter van een tof team”, verklaart Eric. Naast de planken vind je hem terug vooraan in de klas, in het publiek bij CC Het Bolwerk, de Ancienne Belgique, reeds twintig jaar op Dranouter, op Brosella of knutselend in de etalage van de wereldwinkel.

Meer informatie omtrent tickets, aankomende stukken, hun verschillende opleidingen, leden en geschiedenis op de website www.stalstudio.be.