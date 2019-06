Stal Cheval blaast leegstaand café Plan B nieuw leven in: “Iedereen welkom om iets te organiseren” JCV

23 juni 2019

09u35 3 Vilvoorde Zaterdag is de tweede editie van Stal Cheval ingezet met een feest op de nieuwe locatie: het voormalige café Plan B op de Leuvensesteenweg. De hele zomer lang kunnen verenigingen er terecht om activiteiten te organiseren.

Het is de tweede keer dat Stal Cheval opgezet wordt. Na De Heerlijkheid in de Lange Molenstraat wordt nu het voormalige café Plan B bezet. “Dit is exact het soort pand dat we zoeken”, zegt Margo Claeys van Stal Cheval. “We gaan altijd op zoek naar een leegstaand gebouw dat we opnieuw onder de aandacht kunnen brengen. Hier zitten we dus ideaal.”

Stal Cheval trapte zaterdag af met een openingsfeest met een drink voor de straatbewoners, een kinderfuif, een buitenbar en uiteindelijk ‘s avonds een fuif.

Nog de hele zomer zijn er activiteiten op de site. “Wij draaien volledig op vrijwilligers”, zegt Claeys. “Het is vooral de bedoeling dat verenigingen hier terecht kunnen om activiteiten op te zetten. Maar ook andere mensen zijn welkom. In principe zijn we open op woensdag, vrijdag en zaterdag maar als er iemand op dinsdag een dartstornooi wil organiseren, dan kan dat.”

Er zijn nog vrije data beschikbaar voor wiel iets wil opzetten in Stal Cheval. “Op woensdag doen we workshops zoals schrijven of zelfverdediging”, zegt Claeys. “Vrijdag trappen we het weekend af en op zaterdag zijn er allerhande ateliers, ook voor kinderen.”

Alle activiteiten zijn te volgen via de facebookpagina van Stal Cheval.