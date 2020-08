Stadswandeling met spel over de oude stadsomwalling: “We hopen restanten te vinden” Margo Koekoekx

14 augustus 2020

17u25 0 Vilvoorde Vilvoordenaar Sander Somers stelde een wandeling boordevol geschiedenis samen over de Vilvoordse stadswallen. Geschiedenis saai? De student bewijst dat dat alles behalve waar is. Dat ontdek je in het spel dat hij eraan koppelde.

Stad Vilvoorde beloofde aan het begin van de zomer dat er steeds fiets- en wandelroutes bij gingen komen. Die belofte komen ze na. Ze laten samen met Sander Somers alweer een nieuwe stadswandeling op je los. De Vilvoordse Stadswallen zijn dan niet meer zichtbaar, ze hebben hun sporen nagelaten en die zijn nog steeds zichtbaar in de straten.

Vilvoordenaar en student geschiedenis aan de KULeuven Sander stelde de 5 km lange route samen met daarbij heel wat informatie. Zo kom je te weten dat hertogin Johanna Van Brabant in 1357 de toestemming verleende aan Vilvoorde voor het bouwen van de stadswallen, dat op de rand ervan een kasteel stond, er vier toegangspoorten tot de stad waren en dat de Vestenstraat letterlijk verbonden is aan de oude stadswal. Het is aan te raden om de brochure door te nemen terwijl je de wandeling doet gezien er te veel leuke weetjes zijn om hier mee te geven.

Op zoek naar restanten

Jammer genoeg kan je de stadswallen zelf niet meer zien sinds 1890. Toch is er nog een sprankeltje hoop: “Binnenkort zal er in functie van de werken aan het Rooseveltplein ook een proefsleuvenonderzoek naar restanten van de stadswallen plaatsvinden. Het zou leuk zijn mochten ze iets vinden”, aldus schepen voor toerisme Tine Paredis (CD&V).

Zelf op stap gaan? Download de brochure op vilvoorde.be/cultuurverkenners. Wie het wat spannender wil maken kan ook op schattenjacht gaan met Geocache, een applicatie waarbij je aan de hand van enkele vragen de locatie van de schat kan vinden. De code voor ‘Vilvoordse Stadswallen’ via Geocache is GC8GW51.