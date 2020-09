Stadsdiensten Vilvoorde digitaliseren Margo Koekoekx

23 september 2020

13u09 0 Vilvoorde Vilvoorde gaat digitaal met haar diensten. Het online platform staat op punt om uit te rollen vanaf 28 september. Het snel opgezette platform tijdens de coronacrisis zorgde soms voor lange wachttijden. Dat probleem zou nu verholpen moeten zijn.

Dat plande de stad eerder al in vanaf 28 september. Zij het dat corona enkele maanden geleden de kop op stak en hen daar wat sneller toe aanzette. “Doordat we dat systeem halsoverkop moesten opstarten, liep dat niet perfect en was er sprake van lange wachttijden. Intussen ontwikkelden we het voorziene platform verder en dat staat nu op punt om uit te rollen.”

Het voordeel van het systeem is dat je niet naar het administratief centrum hoeft te hollen om een document te ondertekenen. Dat kan binnenkort van thuis uit. Ook afspraken kan je online maken. Zo verloopt een bezoek aan de diensten vlotter. Dat kan via deze link. Momenteel vind je hier de online dienstverlening zoals die de afgelopen maanden was.

Ondervind je problemen om je afspraak in te plannen? Contacteer dan het centraal nummer 02 255 45 11, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, op maandag, woensdag en donderdag ook van 13.30 tot 16 uur en op dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur.