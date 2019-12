Stadsbestuur Vilvoorde maant inwoners aan geen vuurwerk af te steken op eigen initiatief SHVM

27 december 2019

12u25 0 Vilvoorde Op donderdag 12 december heeft de brandweer de campagne #IkKnalZonderVuurwerk gelanceerd, met steun van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Dierenwelzijn Vlaanderen. Met de campagne roepen ze iedereen op om na te denken over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Het stadsbestuur van Vilvoorde steunt de doelstellingen zoals opgenomen in het decreet en roept op om geen vuurwerk af te schieten. Daarbij geeft ze zeven redenen waarom inwoners best niet op eigen houtje vuurwerk afsteken.

1. Verboden

Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten”, klinkt het bij de stad. “De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

2. Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

3. Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als bij het oplaten van wensballonnen, is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of op brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4. Dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen, waaronder honden die weglopen en paarden die uitbreken en vervolgens op de openbare weg terechtkomen. Vorig jaar stierf in Genk een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

5. De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

6. Ongezond

De fijnstofconcentraties die vastgesteld worden tijdens en net na het afsteken van vuurwerk, pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem. 90% van het fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

7. Gratis

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk.

Had je plannen om toch zelf vuurwerk af te schieten? Dan kan dit enkel na aanvraag van een vergunning voor oudejaarsnacht en enkel die nacht tussen 23.45 en 00.30 uur. Aanvragen kunnen gericht worden tot het college van burgemeester en schepenen per post op het adres Grote Markt, 1800 Vilvoorde of per mail via info@vilvoorde.be.