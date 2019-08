Stad wil misbruik met afgeleide cannabisproducten beteugelen met nieuw reglement: verkooppunten moeten eerst erkenning krijgen Dimitri Berlanger

19 augustus 2019

17u28 0 Vilvoorde Vilvoorde gaat een reglement invoeren rond de verkoop en het aanbieden van afgeleide cannabisproducten. “Er bestaat nogal wat misbruik rond. We merken dat die ook in het commercieel circuit gebracht worden, onder meer in nachtwinkels. Handelszaken die dergelijke producten verkopen zullen eerst erkend moeten worden door de stad en aan een ganse reeks voorwaarden moeten voldoen”, zegt burgemeester Bonte. Hij gaat er prat op dat Vilvoorde één van de eerste gemeenten in Vlaanderen is met een dergelijk innovatief reglement.

Het reglement slaat op zaken die producten op basis van cannabis aanbieden. Producten die gebaseerd op cannabidiol, of CBD. Ze bevatten geen of amper THC, en het is die stof die illegaal is. In principe zijn dus legaal maar de controle laat momenteel te wensen over. En daar wil stad Vilvoorde nu zelf paal en perk aan stellen.

“We krijgen vanuit de politiediensten signalen dat er met bepaalde lichte cannabisproducten geleurd wordt”, legt Bonte uit. “Winkels krijgen ‘vertegenwoordigers’ over de vloer met allerlei producten in alle mogelijke maten en kleuren. Dat gaat van oliën tot geurige gedroogde bloemen in een potje, lolly’s en vaste substanties zoals zeep. De winkeliers weten vaak niet of ze dat wel mogen verkopen en wat er precies inzit. Het is ook niet doenbaar om elk staaltje te controleren. Een analyse in het labo kost telkens 200 euro.”

“Feit is dat men creatief is in het omzeilen van de wetgeving. Het is een fenomeen dat komt overwaaien uit het Brusselse. Het duikt nu ook op bij ons in Koningslo en in het centurm. Ik wil ook een oproep lanceren aan de hogere overheid om eindelijk duidelijk te scheppen in wat mag en wat niet en hoe het gecontroleerd kan worden.”

Het reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande handelszaken op het grondgebied van de stad Vilvoorde die producten op basis van cannabis aanbieden. “Zij moeten eerst een erkenning aanvragen en ook een inventaris kunnen voorleggen met alle producten die ze aanbieden en daarbij ook steevast de herkomst en gegevens van de leveranciers vermelden.”

Handelszaken die de producten al aanbieden dienen zich binnen de twee maanden te schikken naar de bepalingen uit dit reglement. Deze voorafgaande uitbatingsvergunning is niet vereist voor apothekers waar producten op basis van cannabis voor medicinaal gebruik worden verkocht conform de toepasselijke hogere wetgeving.

Met het oog op veiligheid, properheid en rust zullen nieuwe zaken die producten op basis van cannabis aanbieden enkel toegelaten worden op een afstand van meer dan 750 meter. Diezelfde afstand geldt ook naar scholen en andere plaatsen waar veel minderjarigen samenkomen of waar enige vorm van drughulpverlening is.

Het college weigert de vergunning als de openbare orde, veiligheid of rust gevaar lopen. Het kan zich daarvoor baseren op onder meer een advies van de politie. Overtredingen worden bestraft met administratieve geldboetes van maximaal 350 euro. Uiteraard kan ook schorsing, intrekking van de vergunning en tijdelijke of definitieve sluiting.

Het reglement werd vandaag goedgekeurd door het college en passeert nu nog langs de gemeenteraad.