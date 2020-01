Stad Vilvoorde organiseert zes avonden in thema kritisch denken met Khalid Benhaddou, Patrick Loobuyck en Ish Ait Hammou MKV

24 januari 2020

21u07 0 Vilvoorde Stad Vilvoorde zet 6 avonden volledig in het thema van kritisch denken omtrent samenlevingsvraagstukken. Sprekers van dienst zijn Gentse imam Khalid Benhaddou, moraalfilosoof Patrick Loobuyck en Ish Ait Hammou. Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati: “Met deze 6 avonden wil de stad tegemoet komen aan de wens van haar burgers om op een harmonieuze, fijne manier te blijven samenleven, ook al wordt de samenleving steeds complexer.”

Door middel van laagdrempelige lezingen en theater willen ze jongeren laten reflecteren over samenlevingsvraagstukken. “Mensen moeten meer met elkaar in dialoog gaan, alleen op die manier zullen we haat en xenofobie een halt kunnen toeroepen”, zegt El Boudaati.

Lezingen

Op 4 februari komt de Gentse imam Khalid Benhaddou spreken over de ‘rationele islam’ in een liberale samenleving op het stadhuis. 11 februari kan je in De Kruitfabriek gaan luisteren naar moraalfilosoof Patrick Loobuyck over vrijheid, gelijkheid en solidariteit en 18 februari gaat de apotheose van deze lezingenreeks door op in cc Het Bolwerk. Daar gaan Benhaddou en Loobuyck in gesprek met voormalig stadsambassadeur Ish Ait Hammou.

De lezingen zijn gratis, inschrijven is wel nodig. Alle informatie staat op de website www.vilvoorde.be/kritisch-denken

Wie zich inschrijft voor een lezing heeft ook recht op een gratis ticket naar keuze voor één van de voorstellingen die binnen het project ‘Kritisch Denken’ in cc Het Bolwerk opgevoerd worden. Daarvoor kozen ze volgende theaterstukken uit: ‘Le chicon’ (24 januari) van Action Zoo Humain/ Maxime Waladi, en ‘Jihad van Liefde’ (13 maart) van Rataplan/ Rashif El Kaoui & Amara Reta, en de filmvoorstelling ‘Les Misérables’ (23 maart) van Ladj Ly (film uit 2019).