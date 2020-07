Stad Vilvoorde moedigt straatfeesten aan Margo Koekoekx

03 juli 2020

16u29 0 Vilvoorde Het Vilvoordse stadsbestuur besliste om een tijdelijke mouw te passen aan het straatfeestcheque en het speelstraatreglement. Beiden kan je nog aanvragen.

Geef je een straatfeest in juli, augustus of september dan kan je normaal beroep doen op een cheque van 150 euro als je rekeningen kan voorleggen. Dit jaar trekt het bestuur dat per uitzondering op naar 200 euro. De voornaamste reden daarvoor zijn de extra kosten die de coronamaatregelen met zich meebrengen.

Het aantal toegelaten personen hangt steeds af van de op dat moment geldende maatregelen. Aanvragers krijgen een infofiche waarin de geldende coronamaatregelen staan opgelijst.

Speelstraten

Wie in zijn of haar straat een speelstraat wil organiseren in de maand augustus kan dat nog aanvragen voor 10 juli. Het draagvlak in de straat moet minimum twee derde van de bewoners bedragen. Indien je toestemming krijgt stelt de stad een flyer ter beschikking zodat je de bewoners op de hoogte kan stellen.