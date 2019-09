Stad Vilvoorde lanceert ‘Word Control Cruiser’-campagne SHVM

18 september 2019

Vilvoorde Vanaf oktober zal de lokale politie in samenwerking met de stad Vilvoorde extra snelheidscontroles uitvoeren op verschillende plaatsen. Deze keer ligt de focus niet op hardrijders, maar op bestuurders die goed rijgedrag vertonen.

Onderzoek wees uit dat één op de vier mensen graag actief bestuurders met een goed rijgedrag wil bedanken. Naar aanleiding van dat onderzoek, startte VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een campagne op in samenwerking met de stad Vilvoorde genaamd ‘Word Control Cruiser’.

“De bedoeling van deze campagne is om mensen te belonen die zich aan de snelheidslimieten houden”, zegt woordvoerster van de lokale politie Cathérine Bodet. “We willen bestuurders tonen dat we hen dankbaar zijn dat ze zich aan de verkeersregels houden. Die dankbaarheid zullen we laten zien door het uitreiken van zo’n 200 borden, die de chauffeurs aan hun raam kunnen hangen. Op die manier kan iedereen de Control Cruisers in de straat bedanken voor hun voorbeeldig rijgedrag.”

Waar de controles precies zullen plaatsvinden, is nog onbekend. “We baseren ons voornamelijk op binnenkomende berichten van burgers die ons informeren over de toestand in enkele straten. Wanneer we te horen krijgen dat er in een straat te snel gereden wordt, gaan we daar een kijkje nemen.”