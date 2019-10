Stad Vilvoorde investeert 205.000 euro in nieuwe vrachtwagen op CNG Margo Koekoekx

14 oktober 2019

10u48 3 Vilvoorde Veel Vilvoordenaars kennen hem wel: de meer dan 20 jaar oude vrachtwagen die door de stad tufte. Hij is nu na al die jaren op stal gezet en kreeg een moderne, milieuvriendelijke opvolger om het wijkonderhoud te doen.

De nieuwe 19-tonner rijdt op CNG, een gecomprimeerd gas. De stad investeerde maar liefst 205.000 euro in hun nieuwe hulp. “En dat was de investering zeker waard gezien dat op termijn rendeert in de verbruikskosten én het is beter voor het milieu”, aldus Katrien Vaes, schepen voor Openbare Werken. Ze laat weten dat er binnenkort nog enkele lichtere camionetten op CNG worden aangekocht.

Tanken in Grimbergen

Momenteel is het nog tanken in Grimbergen omdat het gas niet zomaar in elk tankstation verkrijgbaar is. Binnenkort kan je het ook vinden in het Total station op de Schaarbeeklei. Het verschil met een diesel is dat er nu wel om de 200 kilometer getankt moet worden.

Een moderne vrachtwagen is altijd aangenamer om te werken. Wanneer er kraanwerken moesten uitgevoerd worden, waren de uitlaatgassen enorm hinderlijk. Nu is daar geen sprake meer van.

Ze zetten hem de komende tijd vooral in om de bladerkorven te legen, voor de aanvoer van materialen zoals grond voor perken of grind voor kerkhoven en het afvoeren van de bloementorens of omgevallen bomen.