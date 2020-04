Stad Vilvoorde en YC5, de vereniging van Yannick Carrasco bezorgen kinderen spelpakketten Margo Koekoekx

18u45 0 Vilvoorde Schepen voor sport, Moad El Boudaati moest tot zijn grote spijt alle sportkampen en speelpleinen annuleren. Maar intussen kwamen hij, zijn collega’s en de vzw van Vilvoordes bekendste voetballer Yannick Carrasco met een alternatief op de proppen. Ze maakten spelpakketten voor jongeren die het kunnen gebruiken.

De 350 spelpakketten bevat materiaal én spelideeën aangepast aan ieders leeftijd. Daarin zitten ballen, frisbees, netjes met bal en palletjes om een tafel om te toveren tot pingpongtafel, twister en plasticine, schaar, gekleurd papier en lijm voor de wat kleinere kinderen. Iedereen tot 18 jaar die een vrijetijdspas heeft krijgt een spelpakket.

YC5, vrijwillige medewerkers van stad Vilvoorde en de dienst jeugd maakte de paketten klaar in de werkplaats aan de ASIAT-site. Zowat alle Scouts- en Chiroverenigingen delen de pakketten uit.

Stad en YC5

Stad Vilvoorde tastte hiervoor een stuk in eigen buidel en kreeg financiële steun van YC5, de vzw van Yannick Carrasco. De bekende Rode Duivel die zelf afkomstig is uit Vilvoorde. “Met de vzw YC5 wil Carrasco kwetsbare jongeren uit de stad steunen. Als topsporter legt hij hierbij de nadruk op sport en beweging. Vorig jaar organiseerde de vzw al een street soccer tornooi in Vilvoorde”, zegt Moad El Boudaati.

Door zijn schouders te zetten onder het initiatief voor de spelpakketten, wil Yannick Carrasco kwetsbare kinderen de kans geven om ook tijdens de lockdownperiode voldoende te kunnen bewegen: “Als kleine jongens hebben we een groot deel van onze kindertijd doorgebracht op de Vilvoordse pleintjes. Wij kunnen ons dus bijzonder levendig voorstellen hoe moeilijk het nu moet zijn voor kinderen en jongeren die dit momenteel niet kunnen. Daarom dat YC5 volop zijn schouders zet onder dit initiatief om kansarme kinderen speelkansen te geven”, klinkt het gemotiveerd bij YC5.