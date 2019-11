Stad Vilvoorde blijft investeren, maar vraagt opnieuw om erkenning als centrumstad: “Financieel gezond, maar we moeten elke euro omdraaien” JCV

25 november 2019

17u01 8 Vilvoorde De Stad Vilvoorde zal de komende jaren voor bijna 60 miljoen aan investeringen doen, onder meer in nieuwe scholen en de heraanleg van het Rooseveltplein en het openbaar domein in Houtem. Toch blijft de Stad waarschuwen voor de grote uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengt. “We blijven vragen om erkend te worden als centrumstad, dat zou ons tot 60 miljoen extra brengen.”

Het stadsbestuur van Vilvoorde heeft maandag haar meerjarenbegroting voor de periode 2020-2025 gepresenteerd. Er komen voor bijna 58 miljoen euro aan nieuwe investeringen. Onderwijs neemt daarbij opnieuw een hoofdrol op zich. De school De Groene Planeet in Houtem krijgt een nieuwbouw, inclusief nieuwe sportaccommodatie. Ook basisschool De Kinderkoppen in de wijk Kassei gaat tegen de vlakte en krijgt een nieuw gebouw. Basisschool het Groentje wordt dan weer vergroot en vernieuwd. Voor al die werken springt de Vlaamse overheid voor een zeer groot deel bij.

Daarnaast investeert Vilvoorde ook in wat ze zelf “een aantrekkelijke stad” noemt. De blikvangers daar zijn de heraanleg van de Rooseveltlaan (2,5 miljoen) en het openbaar domein in Houtem (1,2 miljoen euro. Bij Cultuur gaat de bouw van het multifunctioneel Sport- en Cultuurcentrum K. in Koningslo dan weer 9,7 miljoen euro kosten. De Stad zal ook de loods Foquet kopen voor 1,4 miljoen euro. Samen met de loods op de Asiatsite is zij kandidaat voor het uitbouwen van een ‘Urban Sports Hub’. Eens de keuze gevallen is zal de Stad een privépartner aantrekken om de niet-gekozen loods te ontwikkelen.

Pensioen

De Stad zit ook met stijgende kosten. Zo zal Vilvoorde de komende vijf jaar 6,3 miljoen euro extra moeten uitgeven aan de pensioenen van de stad, het OCMW en de politie. Voor de politie en de brandweer moet er voor dezelfde periode 16,9 miljoen extra opgehoest worden. “Al hopen we dat daar nog iets aan verandert”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Alle burgemeesters in de Rand zijn het erover eens dat politie en brandweer schandalig ondergefinancierd zijn. We gaan nu met die eisen naar de federale overheid. Als er een regering is, zal ze moeten luisteren want alle partijen staan achter deze klacht.”

Onze stad groeit explosief en heeft een zeer jonge bevolking. Die jongeren zijn een verzekering voor de toekomst, maar we moeten er wel in kunnen investeren Schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld)

Om dat alles te betalen zal er een aantal maatregel worden genomen. “Zo worden de tarieven op zaken als identiteitskaarten en aanplakborden aangepast aan de levensduurte”, zegt schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld). “Verder verkopen we een aantal gronden en panden en besparen we bij het Zorgbedrijf. Belangrijk is dat we zo vermijden dat de personenbelasting en de onroerende voorheffing stijgen. Financieel zijn we gezond, maar we moeten wel elke euro omdraaien.”

Centrumstad

De Stad Vilvoorde herhaalt ondertussen haar eis om erkend te worden als centrumstad. “Dat zou ons voor deze bestuursperiode tot 60 miljoen opleveren, om maar te zwijgen over de verschillende bijkomende steun die we mislopen voor allerhande programma’s zegt De Ro. “Onze stad groeit explosief en heeft een zeer jonge bevolking. Die jongeren zijn een verzekering voor de toekomst, maar we moeten er wel in kunnen investeren. Verder zie je ook dat de inkomens in Vilvoorde uit elkaar groeien. De rijkste helft van de bevolking zorgt nu al voor 92 procent van de inkomsten uit de personenbelasting. Typisch voor grootsteden.”