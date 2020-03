Stad verbiedt alle evenementen en dus ook 158ste jaarmarkt: “Pijnlijke, maar juiste beslissing” Alle activiteiten tot en met juni verboden als gevolg van het coronavirus Robby Dierickx

24 maart 2020

13u40 148 Vilvoorde Het stadsbestuur van Vilvoorde verbiedt tot en met juni alle evenementen op haar grondgebied. Onder meer de traditionele jaarmarkt, die 30.000 mensen naar de Vilvoordse straten lokt en die op 4 mei gepland stond, wordt afgelast. “Een pijnlijke beslissing, maar wel de enige juiste”, zegt burgemeester Hans Bonte. Er is evenwel nog een waterkans dat de jaarmarkt naar het najaar verhuist.

Met haar beslissing om alle evenementen tot 1 juli af te gelasten, wacht de stad Vilvoorde niet op nieuwe maatregelen van de federale overheid inzake het coronavirus. De huidige maatregelen gelden immers ‘slechts’ tot 5 april, al werd eerder wel al beslist dat ook alle (sport)kampen in de paasvakantie niet mogen doorgaan. In Vilvoorde gaat men nu dus nog een forse stap verder en verbiedt men alle evenementen tot en met juni. “Het is ondertussen al wel voor iedereen duidelijk dat indien de hemel binnen enkele weken opklaart het niet verstandig zou zijn om meteen massaal buiten te komen en grote evenementen te organiseren”, meent Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Zeker wanneer je niet weet of een heropflakkering van het virus uitgesloten kan worden.”

En dus heeft het stadsbestuur dinsdagochtend beslist om meteen alle evenementen tot en met juni te verbieden. Het gaat om activiteiten die door de stad zelf georganiseerd werden, maar ook van andere organisatoren. Gaan daardoor onder meer niet door de komende weken en maanden: de jaarmarkt, de Spaanse Feesten, het Vilvoords Waterfeest en de buitenspeeldag.

30.000 bezoekers

De jaarmarkt was dit jaar aan haar 158ste editie toe, maar zal op maandag 4 mei dus niet kunnen plaatsvinden. “Een zeer pijnlijke beslissing”, geeft ook Bonte toe. “Maar het zou onverantwoord zijn om een evenement met 30.000 bezoekers toe te laten. Bovendien is het gezien de huidige omstandigheden ook niet mogelijk om de jaarmarkt voor te bereiden. Ons stadspersoneel is volop in de weer om de zorgsector in onze stad overeind te houden. Zo worden heel wat werknemers ingeschakeld in het medisch centrum in CC Bolwerk. Anderen zitten dan weer ziek thuis. Moesten we nu beslissen om de jaarmarkt toch te laten doorgaan, dan was de kans reëel dat we alles uiteindelijk toch moesten afblazen omdat we het gewoonweg niet georganiseerd krijgen.”

In najaar?

Ondertussen gaan er in Vilvoorde al stemmen op om de jaarmarkt naar het najaar te verplaatsen. “We zullen zien wat mogelijk is – misschien een light-versie – al is er momenteel nog geen duidelijkheid over”, reageert Bonte. “De kans lijkt me in eerste instantie klein dat de jaarmarkt na de zomer kan plaatsvinden, maar we houden de deur op een kier.”

De stad Vilvoorde besliste dinsdag ook om de machinale reiniging van de straten tijdelijk op te schorten, waardoor inwoners niet genoodzaakt worden om hun wagen te verplaatsen. Het gaat enkel om een opschorting van de machinale reiniging. De vuilnisbakken worden wel nog geledigd en het zwerfvuil wordt ook in deze coronatijden opgeruimd.