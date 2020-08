Stad maakt inhaalbeweging om kolken vrij te maken en straten te kuisen Margo Koekoekx

26 augustus 2020

12u31 0 Vilvoorde Op verschillende plekken komt tijdelijk een parkeerverbod om de straten en kolken te reinigen. Sinds maart 2020 gebeurde dat niet meer door de coronamaatregelen. De stad start nu haar inhaalbeweging. Dat is nodig om verstopping en wateroverlast te voorkomen.

De straatreiniging gebeurt in een groot deel van het centrum en in de wijk Far-West. Inwoners van de zones kregen in januari een planning in de bus. Wie op voorhand een blik wil werpen op de kalender en de gekleurde zones kan dat online doen op de website www.vilvoorde.be.

25 augustus (grijze zone), 1 september (rode zone), 4 september (blauwe zone) en 8 september (oranje zone). Zowel de veegmachine als de ontstopper zullen dan langskomen.