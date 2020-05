Stad beslist pas maandag onder welke vorm bepaalde sporten toegestaan worden Robby Dierickx

02 mei 2020

14u28 0 Vilvoorde Terwijl in de meeste gemeenten vanaf maandag bepaalde sporten al opnieuw toegestaan worden, moeten de Vilvoordse sportclubs nog wat wachten op groen licht van de stad. Maandag bepaalt het schepencollege wat mogelijk is, zodat er ten vroegste dinsdag opnieuw onder strikte voorwaarden gesport mag worden.

De Nationale Veiligheidsraad besliste twee weken geleden dat er vanaf maandag 4 mei opnieuw beperkt gesport mag worden in sportclubs. Het gaat onder meer om golf, tennis, padel en atletiek. Er worden wel steeds strenge maatregelen aan gekoppeld. Zo mag er bij tennis en padel bijvoorbeeld uitsluitend outdoor en een enkelspel gespeeld worden. De meeste gemeenten zetten inmiddels – na overleg met de clubs – het licht op groen zodat leden hun sportactiviteiten maandag kunnen hervatten. In Vilvoorde is het voor de clubs momenteel echter nog koffiedik kijken of ze binnenkort opnieuw leden mogen ontvangen.

Tennisclub klaar

Zo ook bij Park Tennis Klub Vilvoorde. “We zijn klaar om de deuren te openen, maar we wachten op verdere instructies van het stadsbestuur”, zegt voorzitster Daphne Vande Zande. “Het is jammer dat we vandaag nog niet weten wanneer er opnieuw getennist mag worden, maar we begrijpen dat de stad de richtlijnen van de hogere overheid wilde afwachten.”

Sportschepen Moad El Boudaati (sp.a) benadrukt dat het schepencollege zich maandag buigt over het sportgebeuren in de stad. “Pas vrijdag ontvingen we het ministerieel besluit en we wachten nog op de laatste richtlijnen”, klinkt het. “We vonden het dan ook het zinloos om al een beslissing te nemen, terwijl we de exacte richtlijnen nog niet kenden. Maandag was het normaal jaarmarkt in Vilvoorde, dus was de sportinfrastructuur sowieso gesloten. Maandagavond of dinsdag zullen de clubs vernemen wat we als stad kunnen toestaan en welke de maatregelen zijn.”