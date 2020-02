Stad belooft om verder in te zetten op toegankelijkheid Redactie

18 februari 2020

18 februari 2020

14u04 0 Vilvoorde De stad Vilvoorde belooft om de komende jaren te blijven inzetten op toegankelijkheid. Dat zegt Katrien Vaes (Open Vld), schepen van Openbaar Domein, nadat rolstoelgebruikers Carine De Kerf en haar dochter Inge Van Osslet de kat de bel om bonden in onze krant.

Volgens Vaes probeert de stad sinds de vorige legislatuur meer aandacht te schenken aan een rolstoel- en blindentoegankelijke stad. “Jammer maar helaas kunnen we niet her en der aanpassingen doen, want dat zouden geen duurzame oplossingen zijn”, zegt Vaes. De straten, pleinen en openbare gebouwen worden wel systematisch aangepakt. “We houden daarbij rekening met de normen en adviezen van INTER, waarin duidelijk wordt hoe je een omgeving concreet toegankelijker kunt maken. In de commissie zit ook een ervaringsdeskundige die ons geregeld wijst op zones die aanpassingen kunnen gebruiken.”

De Leuvensestraat en de Grote Markt zijn al aangepast volgens de normen. In de openbare gebouwen zijn verplicht liften aanwezig. En in de toekomst zal ook de Rooseveltlaan grondig aangepast worden. “Sinds 2018 hebben wij het label ‘toegankelijke gemeente’, dus zo slecht doen we het niet”, besluit Vaes.