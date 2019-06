Spuymolenstraat onderbroken door werken DBS

03 juni 2019

09u32 0 Vilvoorde Een aannemer voert vanaf vandaag tot 30 juni werken uit in de Spuymolenstraat tussen de Spiegelstraat en de Kolvenierstraat.

De doorgang wordt op dat stuk volledig afgesloten. De omleiding start vanaf de Zennelaan en loopt vervolgens via de Vlaanderenstraat, Mechelsestraat, Drenkplaatsstraat en Kolvenierstraat. Het verkeer in de Spiegelstraat kan in eerste instantie weg via het Slachthuisplein naar de Slachthuisstraat.