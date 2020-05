Sporten in het zonnetje met afstand en ontsmettingsalcohol: Fyzix traint buiten Crew kampeert aan het centrum om sportievelingen te ontvangen Margo Koekoekx

21 mei 2020

19u56 0 Vilvoorde Fyzix, een vaste waarde in de fitnesswereld in Vilvoorde en omstreken, kan opnieuw sportievelingen verwelkomen. “Iedereen reageert positief en is blij weer te kunnen sporten. Ook al is dat in aangepaste omstandigheden. We hebben geluk dat het zonnetje schijnt”, klinkt het bij Fyzix. Ze geven meer groepslessen dan voor de coronacrisis.

De crew van Fyzix telde af naar het moment waarbij ze de livestreamlessen weer konden ombuigen tot fysieke lessen. Zo hard dat Daan Van Moer, een van de trainers, zijn tentje opsloeg om de eerste sportievelingen te kunnen verwelkomen. En toen zette de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen. Ken Colombie (27), clubmanager bij Fyzix, bestelde meteen een tent om de dumbells in onder te brengen samen met de muziekinstallatie. Als terrein gebruiken ze de parking en het tegenoverliggende grasveld.

Luzmila (55) is blij er weer in te kunnen vliegen. “Ik kom hier nu vier jaar en probeer toch vier keer per week naar de groepslessen te komen. Ik keek ernaar uit en het deed echt deugd in het zonnetje, met een briesje. In de zomer sporten we soms ook buiten voor de bootcamp. Voor mij is het dus zeker geen probleem dat dat nu ook het geval is.”

Zonder hoogtechnologische toestellen

“Gelukkig bestaan wij al lang en hebben we een goede buffer, plus hebben we de steun van onze leden. Maar ik denk dat heel veel sportzaken in de nesten zitten”, zegt Ken. “Nu bijna alles in groepssessies verloopt volgens de maatregelen, hebben we meer groepslessen dan bij ons gewoon aanbod vóór de coronacrisis. Iedereen kon namelijk ook zelfstandig of met één op één begeleiding sporten op de fitnesstoestellen.”

Binnen staan 70 fitnesstoestellen en kunnen gemakkelijk 60 personen tegelijk trainen. “En dat is nu niet anders. Als we op drie verschillende plekken buiten trainen met maximaal 20 personen per groep lukt dat ook. Het is heel anders, maar vooral heel plezant”, klinkt het bij Ken. Het enige dat hij jammer vindt, is dat een deel van de technologie nu wegvalt. In de zaal staan namelijk toestellen die alles meten en bijhouden, die kunnen ze nu niet gebruiken. “Wij doen er in elk geval alles aan om onze leden in beweging te houden!”, lacht hij optimistisch.