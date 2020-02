Sportballon in Houtem zakte woensdagavond in elkaar: “We proberen de verenigingen en scholen een tijdelijke oplossing te bieden” Margo Koekoekx

27 februari 2020

16u11 0 Vilvoorde Woensdagavond is de sportballon in Houtem aan de kerk bezweken. “Wat daarvan de oorzaak was weten we nog niet, maar hier liggen wel nog steeds grote blokken ijs zoals je ziet”, vertelt Moad El Boudaati (sp.a), schepen voor Sport.

Er was niemand aanwezig op het moment dat de ballon in elkaar zakte, maar de schade is wel aanzienlijk. Er zitten grote scheuren daar waar de basketbalringen staan. “De firma is deze voormiddag de schade komen opmeten en ze gaan de scheuren kunnen herstellen. Over twee weken zou de ballon volgens hen weer recht staan. De herstelling zelf zou op één dag kunnen gerealiseerd worden”, klinkt het geruststellend.

De sportvloer is duidelijk zichtbaar en is blootgesteld aan de kou en regen maar is daarop voorzien. “Ook de matten van de Jiu-Jitsu club Kame Koopa lagen gelukkig afgeschermd. Buiten de scheuren is er dus geen schade”, aldus El Boudaati. Ze gaan op zoek naar een oplossing voor Kame Koopa, de basketbal club en de twee scholen zodat hun activiteiten kunnen doorgaan.

“We hopen dit jaar ook te kunnen starten met de bouw van de nieuwe sporthal. Deze komt achter basisschool De Groene Planeet”, wijst hij. “Wat oppervlakte betreft zal die ongeveer even groot zijn als die van de luchthal hier. De Groene Planeet gaat ook uitbreiden dus er staan hier grote veranderingen op til.”