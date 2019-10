Sponsorloop opgetrokken van 100 naar 322 kilometer bij school De Vest in Vilvoorde Margo Koekoekx

15 oktober 2019

17u30 4 Vilvoorde Secundaire school De Vest in Vilvoorde wou met haar leerlingen een sponsorloop organiseren om 100 kilometer te lopen op dinsdagmiddag. Straf genoeg werden dat er geen 100, maar 322 kilometer.

Ook school De Vest schreef zich in als Rode Neuzenschool. “Vandaag startten ze hun sportdag met Highland Games en een speleobox. Daarna zet iedereen zich in de namiddag in voor de sponsorloop. Dat zijn in de praktijk een 100-tal leerlingen en zo’n 10 leerkrachten”, klinkt het bij sportleraar Robby Vanhamel (31). Bij sommigen is het na een aantal kilometers wat puffen en hijgen, anderen zijn amper nog te stoppen.

Er worden meerdere activiteiten op poten gezet voor Rode Neuzen Dag. De aftrap gaven ze dinsdagmiddag met deze gezamenlijke activiteit en daarmee haalden ze reeds 900 euro op.

Doel

Die centjes zullen gaan naar hun goed doel: het verfraaien van de speelplaats. Zo willen ze extra materiaal aankopen om de leerlingen actief te houden, én extra zitplaats creeëren. Hoe ze dat precies invullen, wordt later mee bepaald door de leerlingenraad.

Komende activiteiten

“De volgende activiteiten staan 12 november op de planning. Die dag worden er veel zelfgemaakte spullen verkocht, is er een veiling, kan je naar de carwash, is er een open café door leerlingen mét pannenkoeken gebakken door de leerkrachten en kan je genieten van een handmassage”, vertelt Els Van Den Brande (41) Elke richting organiseert zijn eigen actie. Richting tuinbouw waagt zich aan een 24 uur lange lesmarathon.

Stip 12 november alvast aan in je agenda om de Rode Neuzen-acties verder te steunen in de Vestenstraat te Vilvoorde.