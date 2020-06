Spiegelstraat klapt al voor honderdste keer tegen corona JCV

19 juni 2020

21u04 0 Vilvoorde Vrijdagavond mocht de Spiegelstraat een mooi jubileum vieren. Al voor de honderdste keer werd er geklapt en muziek gemaakt voor de zorgsector en tegen het coronavirus. Daarbij werd ook het personeel van WZC Filfurdo in de bloemetjes gezet.

Oorspronkelijk speelden de bewoners om de honderdste keer groots aan te pakken, maar die plannen moesten om veiligheidsredenen opgeborgen worden. “Het was de bedoeling om er een soort straatfeest van de maken, maar dat zag de stad niet zitten”, zegt bewoner Stijn Soete. “Waarvoor alle begrip natuurlijk.”

Dus werd er vrijdag om 20 uur op traditionele wijze geklapt en muziek gemaakt. “Het is jammer dat we dit moeten doen, maar er zijn ook positieve kanten”, zegt Soete. “Ik heb heel veel van mijn buren leren kennen. Niet allen hier, maar ook even verderop in de Roger de Grimberghestraat, waar ze ook meedoen.”

Of er nog 100 edities bijkomen? “Ik vertrek zondag op vakantie, maar mijn zonen staan klaar om over te nemen”, zegt Soete. “Als de corona opnieuw opkomt zullen we er zeker voor gaan, zij het misschien aan een ander tempo.”