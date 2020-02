Sp.a voert actie op markt: “nood aan sociale ommekeer” Wouter Hertogs

29 februari 2020

14u45 0 Vilvoorde Sp.a heeft zaterdagvoormiddag actie gevoerd op de markt in Vilvoorde. Onder het motto ‘opnieuw vooruit’ gaven kopstukken als Hans Bonte en Moad El Boudaati tekst en uitleg over hoe ze de toekomst zien. Voorzitter Conner Rousseau diende forfait te geven wegens ziekte.

“Mensen vinden dat de politiek vandaag niet werkt. Ze hebben gelijk. Het is tijd om opnieuw vooruit te gaan. Met oplossingen die werken voor iedereen. En die oplossingen leggen we graag uit, face to face”, had voorzitter Conner Rousseau aangekondigd. Daarom was het plan om ook in Vilvoorde tussen de mensen te komen. Voorzitter Conner Rousseau moest uiteindelijk afzeggen wegens ziekte maat sp.a-burgemeester Hans Bonte, spa-schepen Moad El Boudaati en tal van gemeente- en bestuursleden waren wel aanwezig op de markt. “Het moet nu eindelijk gedaan zijn met de politieke spelletjes. Er moet nu op basis van inhoud gewerkt worden aan een regering. Voor ons betekent dat in de eerste plaats een sociale ommekeer”, klonk het. “We moeten vooruit. Vooruit voor hogere lonen en pensioenen, voor de beste zorg voor iedereen, voor veiligheid en een sociaal klimaatbeleid. Dat zijn de problemen waar mensen van wakker liggen, dat is de ommekeer die we moeten verwezenlijken. Ondertussen vindt iedereen dat wie zijn hele leven gewerkt heeft recht heeft op een pensioen van minstens 1500 euro. Wel waar wachten we dan nog op?” Voor meer uitleg kan Iedereen terecht op www.opnieuwvooruit.be.