Sluikstorters droppen grote hoeveelheid bouwafval in Drie Kastelenstraat: “Maar steeds meer daders worden betrapt” Robby Dierickx

31 augustus 2020

15u09 2 Vilvoorde Een hele hoop bouwafval waaronder stenen, tegels, houten planken en kasten: dat hebben sluikstorters de voorbije dagen gedropt in de Drie Kastelenstraat, op de grens van Peutie met Perk. Afvalintercommunale Incovo zal het afval eerstdaags opruimen en laat ook meteen weten dat er steeds meer sluikstorters gevat worden.

Het afval werd vermoedelijk eind deze week gedropt in de berm van de rustige en afgelegen Drie Kastelenstraat, op een steenworp van de E19. Een twintigtal witte zakken, gevuld met allerlei bouwafval, werden er op een hoopje gegooid langs de kant van de weg. Jan Buysse, directeur van afvalintercommunales Incovo en Interza, laat weten dat de rommel eerstdaags opgeruimd zal worden.

“De straatjes rond de E19 zijn al langer een pijnpunt”, klinkt het. “Onder meer de Ravaartstraat en de Brembosstraat zijn hotspots van sluikstorters. Maar we kunnen steeds vaker daders vatten. Dat komt omdat we het gedrag van de sluikstorters beter en beter kunnen voorspellen en omdat we meer middelen hebben om hen te kunnen betrappen.”

Wie een sluikstort spot in Vilvoorde, Machelen, Zemst, Meise of Londerzeel kan dat melden via sluikstort@incovo.be. Voor Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout is dat via sluikstort@interza.be.