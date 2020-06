SKOETIEBAG ten voordele van scoutslokalen Geplande evenementen kunnen niet doorgaan dus zochten ze een creatief alternatief Margo Koekoekx

12 juni 2020

19u59 2 Vilvoorde De Scouts en Gidsen uit Vilvoorde komen op de proppen met het zomeritem van Vilvoorde. Samen met meer dan dertig lokale handelaars willen ze een zak vol leuks en lekkers en tal van kortingsbonnen aanbieden. De opbrengst gaat naar hun nieuwe lokalen en ze steunen er het winkelhieren mee.

Met het oog op het feit dat velen de vakantie in eigen land zullen doorbrengen, kwamen de Scouts en Gidsen Vilvoorde op het idee om een ‘SKOETIEBAG’ vol met zomerse verrassingen en suggesties uit te brengen. “Een flesje wijn, een fles appelsap, boekjes van de stad met wandel-en fietstochten in en rond Vilvoorde, originele postkaartjes vanuit Vilvoorde, snoepjes, bamboerietjes, en vele andere zomerse attributen vullen de zak”, klinkt het bij Koen Somers. “En de zakken worden positief onthaald want er vlogen er al 200 de deur uit!”

Ter steun van het winkelhieren stopten ze naast de producten ook een vakantieboek in de zak met tal van kortingsbonnen bij lokale handelaren en horecazaken.

Inzet goede doelen

De Scouts heeft zich in tijden van corona vaak ingezet voor het goede doel. Van het helpen klaarmaken van voedselpakketten tot de mondmaskerbedeling. Ze stonden telkens paraat als de stadsdiensten signaal gaven dat ze hulp konden gebruiken. Tevens zagen ze door corona hun eigen initiatieven en evenementen in het water vallen. Die moesten geld in het laatje brengen om de nieuwe lokalen waar ze eind 2019 introkken te financieren. Een warme en creatieve actie met een doel dus.

Wie de SKOETIEBAG wil bestellen kan dat nog steeds doen voor 20 euro door hier te klikken of een kijkje te nemen op de Facebookpagina Scouts en Gidsen Vilvoorde.