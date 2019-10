Seniorenvereniging Vief en het Koerdisch Instituut gaan samen aan tafel Margo Koekoekx

18u15 0 Vilvoorde Donderdag 3 oktober gingen Vief en het Koerdisch Instituut samen aan tafel. Letterlijk. De eerste gastentafel vond in Vilvoorde plaats en lokte zo’n 25 geïnteresseerden. Gezien dat een fijne samenwerking was zullen daar nog gastentafels uit vloeien.

Vief is een sociaal culturele seniorenvereniging en zet in op diversiteit. Daarom gingen ze voor het eerst een samenwerking aan met het Koerdisch instituut en die try-out vond plaats in Vilvoorde. De aanwezigen klinken enthousiast. “Heel interessant. Je hoort ook eens hun kant van het verhaal en dat is wat anders dan wat je geregeld op televisie ziet.” “Mijn bedoeling is om over te brengen dat het perfect mogelijk is om in vrede samen te leven. Dat is mogelijk hier in België en dat is mogelijk in Koerdistan (delen van Turkije, Syrië, Irak en Iran) of waar dan ook”, zegt Derwich M. Ferho (58) voorzitter van het Koerdisch Instituut.

Educatief medewerker van Vief vzw Rik Loens (30) vertelt dat het een uitgelezen kans is om met diverse gemeenschappen in dialoog te treden. “Het is een maatschappelijke kwestie en een onderwerp dat leeft. Hier hangt een heel informele sfeer, de mensen kunnen vragen stellen en gaan een open gesprek met elkaar aan.”

De borst van drie moeders

Derwich kwam in ‘77 naar België en woonde voordien in Turks Koerdistan. “Toen Derwich nog klein was en in Koerdistan woonde, behoorde hij en zijn twee buren allen tot een andere geloofsgemeenschap. De kinderen waren even oud en bleven telkens bij één van de drie moeders die elk op hun beurt thuis bleven om hun kinderen en die van de buren op te vangen. Die drie moeders met elk een ander geloof, gaven de kinderen allemaal de borst. Of dat nu de buurjongen was of hun eigen kind. Kan er nog iets verder gaan dan op die manier in vrede samenleven?” Het is slechts één van Derwichs anekdotes die Rik aanhaalt.

De buikjes zijn gevuld en de tongen kwamen los. En dat was precies de bedoeling.