Scouts kunnen eindelijk in gigantische nieuwbouw Margo Koekoekx

22 september 2019

16u20 1 Vilvoorde De Scouts uit Vilvoorde legden een lang parcours af. Nadat ze eindelijk een geschikte bouwgrond vonden, konden ze aan een bouwproject van tien maanden beginnen.

Een stukje geschiedenis: de scouts zaten ondermeer in lokalen in het college, in het Gidsenlokaal Far-West, in de correctie, in de Verbindingsstraat en nu voor “hopelijk de komende vijftig jaar, hier in de Fresiaweg”, klonk het tijdens de speech. De eigenaar van de paviljoenen in de Verbindingsstraat (Brussel) besliste immers dat de scouts hun lokalen moesten verlaten. In overleg stelden ze dat enkele keren uit zodat ze op zoek konden gaan naar een nieuwe locatie.

Lotjes trekken

“We hebben verschillende leningen lopen en kregen ook steun van de Stad Vilvoorde”, klinkt het. De grond is bijvoorbeeld in erfpacht bij de stad. Voor de lening bij de ouders hebben ze wel een leuk idee uitgewerkt. “Mensen konden vrijwillig loten kopen ter waarde van 250 euro”, legt Margot Geeraerts (20) van de leiding uit. “Die lening loopt over 15 jaar. Jaarlijks trekken we 20 loten uit de bus en die mensen krijgen dan hun lotjes terugbetaald.” Verder hebben de Scouts kosten proberen te drukken door de hulp van veel vrijwilligers in te schakelen. Oud leiding, ouders met rechterhanden,... iedereen hielp mee waar kon.

Verhuur

Het is wel jammer dat de lokalen leeg zijn gedurende de week. De scouts zouden ze dan ook graag verhuren. “We geven graag voorrang aan jeugdwerkingen of schoolde activiteiten, maar iedereen uit de buurt is welkom”, vult Dieter Holvoet (23) van de hoofdleiding aan.“In het weekend denken we dan bijvoorbeeld aan andere scoutsverenigingen die hier op weekend kunnen komen. Tegen de middag zijn zij weg en in de namiddag kunnen onze eigen activiteiten zoals normaal doorgaan.”

Vandaag is er nog geen scoutswerking. Dan kan je hen terugvinden op de F. Rooseveltlaan in een gesjorde constructie tijdens autovrije zondag. De inschrijvingen lopen sinds de opening van hun gebouw, de eerste vergadering is reeds volgende zondag aan hun nieuw gebouw. “De oplevering is voorzien in oktober. Vanaf dan kunnen we er echt in”, aldus Dieter. “We zijn ook al benaderd geweest door nieuwe mensen uit de buurt, met de vraag of hun kinderen lid kunnen worden. Dat is wel het voordeel van te verhuizen naar een nieuwe wijk.”