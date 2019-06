Schroevendraaier doet inbrekers das om WHW

26 juni 2019

18u13 0 Vilvoorde Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van 12 maanden, waarvan de helft met uitstel, en 3 jaar voor een inbraakpoging in het centrum van Vilvoorde.

Op 11 oktober merkten buurtbewoners twee verdachte personen op. De gealarmeerde politie kon hen staande houden en vroeg wat ze daar deden. “We zijn met de tram naar hier gekomen en staan hier gewoon wat”, klonk het. Een vreemd antwoord, aangezien er helemaal geen tram rijdt in Vilvoorde. Op dat moment kwam een buurtbewoner erbij staan. Hij had net gemerkt dat er krassen rond het slot van zijn voordeur waren aangebracht. Bovendien bleek een van de twee een schroevendraaier bij zich te hebben. met inkepingen aan de kop die overeenkwamen met de krassen. Bovendien hadden ze geen deftige uitleg over wat ze daar deden.