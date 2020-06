Schommelende tiener zorgt voor irritatie bij slaperige buur: broer riskeert werkstraf voor tussenkomst Wouter Hertogs

10 juni 2020

11u14 0 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger riskeert een werkstraf van 90 uur voor slagen en verwondingen. De man kwam tussen nadat zijn 14-jarige broer in het midden van de nacht van een schommel was getrokken door een buurtbewoner die de slaap niet kon vatten.

Op 28 september zat een 14-jarige jongen om middernacht nog op een schommel op een speeltuin in Vilvoorde. Een buurtbewoner moest de dag erna vroeg uit zijn bed maar kon door het geschommel de slaap niet vatten. Daarom vroeg hij herhaaldelijk aan de jongen om te stoppen. Zonder succes want de tiener bleef rustig verder schommelen. Hierop trok de slaperige buurtbewoner hem van de schommel. De jongen, gekrenkt in zijn eer, snelde naar huis en vertelde alles tegen zijn oudere broer. Deze trok hierop naar het huis van de buurtbewoner en gaf hem een vuistslag in het aangezicht. De man was 1 dag werkonbekwaam.

Het parket had een procedure strafbemiddeling opgestart maar hier kwam hij niet voor opdagen. Het parket vervolgde de man en vorderde een werkstraf. De beklaagde stemde hiermee in. Of hij het ook daadwerkelijk krijgt weten we op 24 juni.