Scholieren zien gevolgen van spoorlopen in virtual reality DBS

28 mei 2019

17u20 4 Vilvoorde Om jongeren te ontmoedigen om op treinsporen te lopen, bracht infrastructuurbeheerder Infrabel dinsdag een bezoek aan de middelbare school Virgo+.

Bram De Saedeleer en woordvoerder Thomas Baeken van de infrastructuurbeheerder gaven eerst een les over spoorveiligheid aan zo’n 250 leerlingen (leeftijd tussen 14 en 17 jaar). Aansluitend mochten de jongeren ‘The Floor’ testen, een vibrerend podium waarop de scholieren met een virtualreality-bril en koptelefoon aan den lijve konden ervaren wat de mogelijk vreselijke gevolgen van spoorlopen zijn. Dat de ervaring diepe indruk maakte, bleek uit de verschrikte reacties van een aantal scholieren op hun virtual reality-beleving.

“Al jaren sensibiliseert Infrabel rond spoorlopen en veiligheid aan overwegen”, zegt Baeken. “Een recente studie bij 1.000 Belgen gaf onlangs nog aan dat bijna de helft van de Belgen het voorbije half jaar de verkeersregels aan overwegen niet respecteerde. Maar uit diezelfde studie bleek ook dat heel wat mensen vatbaar zijn voor sensibilisering. En daarom zijn we hier vandaag.”

In 2018 waren er in totaal 768 meldingen van spoorlopen, waarvan 78 in Vlaams-Brabant. Vier mensen lieten het leven en nog zes anderen raakten zwaargewond. Daarnaast blijven spoorlopers erg zwaar wegen op de stiptheid van het treinverkeer. Omgerekend veroorzaakten spoorlopers in 2018 meer dan 6 uur vertraging per dag.