Scholieren Campus De Brug provinciaal kampioen voetbal DBS

12 juni 2019

13u34 0 Vilvoorde De scholieren van GO! Campus De Brug hebben zich tot provinciaal kampioen Vlaams-Brabant en Brussel gekroond. Ze haalden het na twee overwinningen tegen GO! Molenbeek en Kamsa Aarschot en een gelijkspel tegen Heilig-Hart Heverlee, allemaal gerenommeerde sportscholen uit de provincie.

In tegenstelling tot de andere scholen vist Campus De Brug uit een veel kleinere vijver om een ploeg samen te stellen. In 2012 startte de school met een heuse voetbalafdeling. De trainingsmethodiek werd overgenomen van Michel Bruyninckx (o.a. jeugdopleider in RSCA, Standard Luik, KV Mechelen en nu aan de slag bij AC Milan, Metz en FC Lugano). Op basis van de cogitraining worden niet alleen de voetbalkwaliteiten van de leerlingen verder ontwikkeld maar wordt er ook gewerkt aan hun cognitieve kennis. GO! Campus De Brug is bovendien één van de 11 partnerscholen door de VFV (Voetbalfederatie Vlaanderen) erkend.