Scholenkoepel KOV hoopt op snelle en duidelijke maatregelen

22 april 2020

17u14 1 Vilvoorde Woensdag raakte bekend dat de scholen vanaf 15 mei de deuren misschien opnieuw mogen openzwaaien. Wij spraken met algemeen directeur van scholenkoepel katholiek Onderwijs Vilvoorde, Johan Van Engelant: “Ik ben blij dat er toch iéts uit de bus komt. Al zijn er nog veel onduidelijkheden.”



Wat me stoort is het ontbreken van de veiligheidsmaatregelen Johan Van Engelant

Het is nog niet concreet en de knopen worden pas vrijdag definitief doorgehakt. “Tot nu toe was het koffiedik kijken. Nu is het toch al een beetje concreter en ik hoop dat verdere richtlijnen zullen volgen”, zegt van Engelant.

Als de scholen effectief weer mogen heropenen op 15 mei, zullen ze heel wat zaken moeten aanpassen. “We zouden maar aan 10 leerlingen tegelijk mogen lesgeven in een lokaal. Dat maakt dat leerkrachten elke les al twee keer moeten geven. Scholen moeten dus volledig nieuwe uurroosters opstellen. Dan is het nog maar de vraag welke vakken je in het middelbaar zal aanbieden. Ook daar is nu geen duidelijkheid”, oppert Van Engelant. In het middelbaar zouden zesde en zevende jaars een dag per week moeten terugkeren naar de schoolbanken. In het lager onderwijs zouden verschillende leerjaren opnieuw vier dagen per week naar school moeten. Kleuterscholen blijven voorlopig dicht.

Veiligheidsmaatregelen ontbreken nog

De meest prangende vraag voor hem gaat echter niet over uren en roosters. “Wat mij wat stoort is het ontbreken van de veiligheidsmaatregelen. Hopelijk komt daar heel snel duidelijkheid in want ik denk dat veel scholen niet kunnen wachten tot vrijdag om bijvoorbeeld mondmaskers te bestellen.” Zelf bestelden ze al 2.000 chirurgische en 1.000 herbruikbare maskers. Maar wanneer de leerlingen er één zouden moeten dragen gaan ze met vier lesdagen per week voor verschillende leerjaren toch snel door die voorraad zitten.

“Als de overheid zulke regel omtrent het dragen van mondmaskers invoert, hoop ik wel dat we op hun steun kunnen rekenen. Dat zij ze verdelen of er op zijn minst voor zorgen dat wij bestellingen kunnen plaatsen”, klinkt het. Verder is er continue overleg met de preventie adviseur en worden ideeën van schooldirecteurs gedeeld. Nu is het afwachten tot definitieve beslissingen vallen.

“Ik vertrouw daarvoor op de expertise van de virologen. Zij weten waarover ze spreken”, besluit Johan Van Engelant.