Scholen zijn dupe van aanhoudende staking MKV

08 november 2019

17u37 18 Vilvoorde Dat mensen afgelopen dagen niet op hun werk of op de schoolbanken geraken is niet verwonderlijk. Hoe erg is de situatie?

Anneleen De Doncker, directrice bij VIRGO+ laat weten dat de school met 20% meer afwezigheden te kampen heeft dan anders. “Ouders bellen ons op om te laten weten dat hun kind te laat gaat zijn of zelfs niet op school geraakt.” Voorlopig blijven ze mild, omdat elke dag opnieuw moest blijken of de staking door zou gaan. “Als blijkt dat de staking aan zal houden, gaan we moeten bekijken hoe we dat aanpakken. De leerlingen zullen in dat geval alternatieven moeten zoeken. Carpoolen, met de fiets ... We moeten het nog bekijken, maar zoveel lessen missen is voor niemand goed”, besluit ze.

Een andere middelbare school laat weten dat ze nu minder problemen ervaren met afwezigheden en laatkomers. “Wanneer de bus te pas en te onpas niet kwam opdagen, was dat problematischer dan afgelopen vier dagen. Nu ze weten dat er gestaakt wordt, zoeken de mensen op voorhand een alternatief. Wie toch te laat komt, moet een attest van De lijn binnenbrengen”, klinkt het op het secretariaat.