Schakelzorgcentrum Vilvoorde ontvangt maandag eerste patiënten Margo Koekoekx

17 april 2020

19u09 0 Vilvoorde Het schakelzorgcentrum in Vilvoorde kreeg eerder groen licht om te openen. Maandag zullen ze voor het eerst twee patiënten opvangen om verder uit te zieken alvorens ze naar huis kunnen.

De Vlaamse regering vroeg aan burgemeester Hans Bonte (Sp.a) om actief te openen vanaf maandag. “De vraag om al meteen patiënten op te vangen volgde, maar we moeten het nodige medisch personeel eerst inschakelen. Vanaf maandag verblijven de eerste twee patiënten er. Zij komen over uit AZ Jan Portaels”, aldus Bonte.

Verder staat het schakelzorgcentrum ook paraat om patiënten uit UZ Brussel en UZ Leuven op te vangen. Al lijkt hun maximale capaciteit nog niet bereikt. “Eventueel kunnen er mensen terecht die door de huisarts naar het ziekenhuis worden gestuurd en daar ‘niet ziek genoeg’ blijken. Dat kan enkel wanneer zij daar thuis de mogelijkheid niet toe hebben”, zegt Bonte.

Gezien de inzet tot realisatie van het centrum groot was, is er tevredenheid dat het nu ook kan dienen. “Al is het niettegenstaande jammer dat het nodig is natuurlijk.”

Zelfde ingang voor mogelijke opvang besmette gedetineerden

Verder onderzoeken ze dit weekend nog of de opvang van gedetineerden in het oude deel van AZ Jan Portaels mogelijk is. Volgens de optie die ze bekijken zouden ze dezelfde ingang als het schakelzorgcentrum gebruiken. “Als er een optimale beveiliging kan gegarandeerd worden en er is voldoende medisch personeel, wil ik daar zeker voor rond de tafel zitten”, sluit Hans Bonte af.