Schakelzorgcentrum verwacht groen licht: “Ruw geschat investeerden we 140.000 euro maar we hopen nog steeds dat het niet nodig zal zijn” Margo Koekoekx

07 april 2020

18u07 0 Vilvoorde Maandag kwamen er nieuwe richtlijnen op tafel voor de schakelzorgcentra, zo ook voor dat in Vilvoorde. COVIDpatiënten en niet-COVIDpatiënten mogen niet samen ondergebracht worden ook al is er sprake van verschillende afdelingen, verdiepen of andere opdelingen. In overleg werd beslist dat het schakelzorgcentrum in de toekomst enkel coronapatiënten zal opnemen.

“Iedereen heeft zich enorm ingezet om dit in orde te krijgen en we kunnen nu operationeel zijn. Dat is ook te danken aan de gemeenten Grimbergen en Machelen”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Sp.a). “Ruw geschat investeerden we tot nu 140.000 euro exclusief werkuren in het centrum. We houden alle kosten nauwgezet bij en welke subsidies we kunnen krijgen zal later blijken. De Vlaamse overheid en wij hebben nu andere prioriteiten.”

Bonte verwacht dat de overheid een van de komende dagen groen licht geeft om het schakelzorgcentrum te openen. “Het Agentschap bekijkt het noodplan. Het beste scenario is nog steeds dat het schakelzorgcentrum niet in gebruik moet worden genomen, al ziet het er waarschijnlijk minder rooskleurig uit. Ik verwacht dat openen wel nodig zal zijn. De afdelingen bij ziekenhuizen raken drukker bezet. Gezien ons schakelzorgcentrum voor 14 gemeenten dient is de kans groot dat het zal openen”, licht Bonte toe.

De niet-COVID-patiënten hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Momenteel kunnen ziekenhuizen de toestroom van niet-besmette patiënten nog steeds aan en ziet het er op korte termijn niet naar uit dat daar extra noden zullen groeien.

Sinds dinsdagochtend staat de opbouw van het schakelzorgcentrum in Overijse on hold. Daar zouden ze ook een soortgelijk centrum opzetten naast het bestaande triagecentrum.

14 gemeenten

Het schakelzorgcentrum staat na opening paraat voor mensen uit Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Kampenhout, Zemst, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Grimbergen, Wemmel en Meise.

Belangrijk: je gaat hier niet zelf naartoe, enkel na doorverwijzing voor opname.