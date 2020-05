Schakelzorgcentrum sluit deuren na drie weken, vijf patiënten en ruim 140.000 euro kosten Margo Koekoekx

11 mei 2020

16u48 0 Vilvoorde Het schakelzorgcentrum in Vilvoorde sluit de deuren. De week ervoor rees de vraag al of langer openhouden zin had, het zijn echter de Vlaamse Overheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid die de knoop moest doorhakken. Afgelopen weekend vertrok de laatste patiënt. Binnenkort halen ze het beddenhuis leeg.

In totaal verbleven vijf coronapatiënten in het schakelzorgcentrum dat open was van 17 april tot 10 mei. De laatste patiënt kon het centrum afgelopen weekend verlaten.

Het schakelzorgcentrum kostte stad Vilvoorde al meer dan 140.000 euro en kreeg na de opstart 130.000 euro aan subsidies. Maar dat beklaagt burgemeester Hans Bonte (sp.a) zich niet. “We moesten voorbereid zijn voor moest het erger zijn. Dat was gelukkig niet het geval.” Het totale kostenplaatje is volgens hem nog niet gekend. “Elke dag werd er gewerkt en dat brengt kosten met zich mee.” Ook hoeveel subsidies er in het totaal zullen binnenkomen valt nu nog niet te benoemen.

De ziekenhuizen in de regio kunnen de patiëntenstroom dankzij de dalende cijfers goed te baas. Daarop beslisten de burgemeesters van alle 23 gemeenten die samenwerkten voor het schakelzorgcentrum in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid dat het beddenhuis ontmanteld kan worden.

Residentiële ondersteuning

Wat ze wel blijven doen is de vraag- en aanbodcoördinatietaak. Hiervoor bevragen ze residentiële voorzieningen actief over hun noden in deze coronacrisis. Zo was er overleg omdat er vrees was dat een centrum voor mensen met een beperking te veel besmettingen had op 1 afdeling. Die konden dan eventueel opgevangen worden in het SZC. Uiteindelijk bleek slechts 1 persoon besmet. Die patiënt werd van 1 tot 8 mei opgevangen in SZC Van Helmont.

“Ik blijf vooral onder de indruk van het heel grote engagement van alle medewerkers die dit waar hebben gemaakt. Het is niet evident om met zoveel besturen gevolg te geven aan steeds wisselende regelgevingen”, besluit Bonte.