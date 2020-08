Schaarbeeklei drie weken dicht in september Margo Koekoekx

21 augustus 2020

17u46 8 Vilvoorde Op maandag 24 augustus hervatten de nutswerken in de Stationlei (Vilvoorde). Die wordt daarbij opnieuw afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken werden even onderbroken omdat er een lage bezetting was in personeel tijdens de vakantie periode.

In beide richtingen geldt een omleiding via de Luchthavenlaan, Woluwelaan, Vilvoordelaan en Schaarbeeklei. Deze route brengt je van de Hanssenslaan (Benoit) naar het Heldenplein en omgekeerd. Bewoners en plaatselijk verkeer kunnen de Stationlei inrijden tot aan de werfzone. De straat verlaten doe je terug via dezelfde zijde.

Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Dat kan langs de zijde van het Hanssenspark.

Schaarbeeklei

Over enkele weken verschuift de grote werf naar het Heldenplein. Vanaf half september sluiten ze daarvoor de Schaarbeeklei drie weken lang af. De exacte data en omleidingen delen ze later mee.

Meer over Benoit

Hanssenslaan

Hanssenspark

Heldenplein

Luchthavenlaan

Schaarbeeklei

Stationlei

Vilvoorde