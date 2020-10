Sander Wolfs haalt 20.000 streams op twee dagen met nieuwe single Margo Koekoekx

11 oktober 2020

17u53 5 Vilvoorde Donderdagnacht ging de nieuwe single van Sander Wolfs online en tegen de ochtend had hij al 1.000 streams. “Twee dagen later zijn dat er al 20.000! Zot!” Hij vertelt ons hoe dat lukte en lost nog een primeur.

Sander Wolfs, beter gekend als Sander W., behoort tot de top wat independent producers in België betreft. Hij woont in Vilvoorde, haalde afgelopen zomer 60 miljoen streams en scoorde dit weekend alweer goed met zijn nieuwe singel.

Vrijdagochtend werd Sander wakker en zag hij dat zijn nieuwe nummer ‘One Night’ al meer dan duizend keer werd gestreamed. “Ik ging op zoek om te weten te komen hoe dat zo snel ging.” Al snel kwam hij erachter dat zijn nummer - dat hij trouwens onder zijn eigen platenlabel Toneville Records uitbracht - opgenomen was in drie lijsten op Spotify. “Eén van die drie behoort tot de grootste lijsten op Spotify”, klinkt het.

Sander W. in Tropical House op Spotify

Hij vond ‘One Night’ terug in de lijsten New Music Friday Belgium met 15.000 volgers, Hot New Dance met 107.000 volgers en dan de grootste klepper: Tropical House met wel 1.400.000 volgers. In die laatste lijst staat hij trouwens te pronken op de derde plek voorafgegaan door Major Lazer en gevolgd door Akon en Bakermat.

En hij heeft nog een primeur voor ons in petto: “Ik heb niet stil gezeten want volgende vrijdag laat ik opnieuw een nummer los. Een remix van Lucas Estrada zijn singel ‘Somewhere’. Het nummer zal te vinden zijn als Lucas Estrada - Somewhere (Sander W. Remix).”

Lees ook:

Sander W. haalt 60 miljoen streams