Samen boeken kaften in Vilvoorde Margo Koekoekx

05 september 2020

15u23 0 Vilvoorde (W)armkracht, Huis van het Kind en stad Vilvoorde organiseerden opnieuw twee kaftmomenten voor de aftrap van het nieuwe schooljaar.

Jaarlijks organiseren de drie enkele kaftmomenten. Meestal is dat in de bibliotheek en in lokale dienstencentra. Deze keer was het op één centrale ruime plek.

Wie dat wilde kon in de grote zaal van wat vroeger Kadeeke was op de Grote Markt een mooi kaftpapier en naamstickers kiezen. Vrijwilligers kaften de boeken dan mooi voor hen in. Want corona of niet, de boeken moeten in orde zijn om weer gezwind aan het jaar te beginnen.