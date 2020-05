Safaa (18) mag weer naar school: “Zelfs de leerkrachten heb ik gemist” Virgo+ en De Knipoog houden geslaagde proefdag Margo Koekoekx

15 mei 2020

13u12 0 Vilvoorde De directies van basisschool De Knipoog en secundaire school Virgo+ zijn opgelucht, want de eerste proefdag verliep bijzonder geslaagd. Safaa (18) vond de terugkeer erg spannend. “Ik heb niet geslapen vannacht.”



Twee weken van hard werken en voorbereiden achter de schermen zorgen voor geruststellende taferelen. Bij Virgo+ zijn slechts 15 leerlingen te bespeuren. Klas 6 STW splitste dan nog eens in twee groepen op om aan alle maatregelen te kunnen voldoen. “Ik had nooit gedacht dat ik dit ging zeggen, maar ik miste mijn leerkrachten echt!”, zegt Safaa Mham (18) Voor klasgenoot Wijdane Tarik (20) was het op tijd in bed kruipen en het vroege opstaan dan weer een uitdaging. “Al ben ik heel blij om terug te zijn en iedereen weer te zien. Het is weer even wennen. Gelukkig zagen we elkaar veel via sociale media om samen taken te maken en elkaar te zien.”

De Knipoog

Juf Nele is blij dat ze een deel van haar klas in het eerste leerjaar weer kan zien. “Het voelt een beetje dubbel. Ik ben blij hen terug te zien maar moet bij alles nog veel nadenken. Nergens aankomen, als je hen iets aangeeft of uitdeelt moet je telkens ontsmetten. Het is vreemd om telkens stil te moeten staan bij handelingen die anders zo vanzelfsprekend zijn.”

Haar klas ziet er in elk geval volledig aangepast uit. De banken zijn anders geschikt, de zones waar juf Nele zonder mondmasker maar met gezichtsmasker mag staan zijn aangeduid en alle leerlingen zijn goed mee wat het afstand houden en handen wassen betreft. “Vandaag is het vooral nagaan wat ze van de thuisopdrachten hebben onthouden en wennen aan het naar toilet gaan volgens de nieuwe regels en dergelijke.”

Directies en koepeldirecteur vertellen dat ze enorm hard werkten om alles in orde te krijgen. Al is dat geen sinecure gezien de draaiboeken geregeld wijzigden.