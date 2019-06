Rukwinden dwarsbomen Fiesta Rociera SZM

08 juni 2019

12u54 8 Vilvoorde Door de rukwinden die vandaag tot 90 km/u kunnen bereiken, is de start van de 28ste editie van de Spaanse feesten in Vilvoorde afgelast. Dat heeft het stadsbestuur na overleg met de organisatie beslist. Vanaf vanavond zal volgens het KMI het weer stabiliseren. De fiesta zal dus voorlopig om 19 uur starten.

Het tweedaags Spaans-Andalusisch festival gaat traditioneel door in het park Drie Fonteinen in Vilvoorde, meer bepaald in het Ruiterijcomplex. Door het stormweer – dat al heel wat schade heeft aangebracht in het park – zag het stadsbestuur zich verplicht om het park volledig af te sluiten en de activiteiten van de Fiesta Rociera tot 19 uur te annuleren. De stad roept ook iedereen op om vandaag het park niet te betreden totdat de rukwinden verminderen.

Hierdoor wordt de traditionele stoet van de Fiesta Rociera geannuleerd, net zoals alle activiteiten die in de namiddag werden voorzien. De paardenshow dat de namiddag gepland was, wordt wel nog verplaatst naar zondagnamiddag.

Het KMI voorspelt dat rukwinden vanaf 17 uur zullen minderen. De fiesta zal dus pas starten vanaf 19 uur ‘s avonds.